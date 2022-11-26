«Питтсбург» — «Торонто»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».
Ставка: «Питтсбург» не проиграет за 1.51.
«Вроде бы у «Питтсбурга» все помаленьку налаживается. Игра есть, стабильность есть, результат пришел, зона плей-офф – вот она, родимая. В общем, есть все для того, чтобы закрепиться на неплохих рубежах, а если повезет, так и вовсе начать плей-офф дома.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Тем более, что дома «Питтсбург» играет лучше, чем в гостях, набирая 64,3 процента очков. Был бы аналогичный результат и на чужих площадках, давно бы сидели «пингвины» в верхней части турнирной таблицы.
Аналогичная картина и у «Торонто». У этой команды еще более явный домашний уклон, а на выезде «листья» едва набирают 60,0 процентов очков.
Статистика личных встреч склоняется в сторону «Питтсбурга». За последние двенадцать лет «пингвины» наиграли на небольшое преимущество по количеству побед в общем и целом. А в десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Питтсбурге, у «пингвинов» шесть побед.
Плюс в этом сезоне соперники уже успели по разу обыграть друг друга в гостях. Информация получается достаточно разнонаправленной, поэтому прогноз будет весьма робким. Предположу не особо результативный матч с тоталом, превышающим 5,5. По итогам матча «Питтсбург» наберет минимум одно очко, то есть, не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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