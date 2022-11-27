Прогноз Александра Бубнова на победителя группы А чемпионата мира в Катаре

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на фаворитов группы А чемпионата мира в Катаре.
Ставка 1: Нидерланды выиграют группу А за 1.25.
Ставка 2: Эквадор займёт второе место в группе А за 1.95.
«Перед матчем Нидерландов с Эквадором я понимал, что особого преимущества у оранжевых не будет. Эквадорская команда по игре не выглядит хуже, и итоговая ничья этих команд меня не удивила. Нидерланды забили первыми и получили помимо преимущества в счёте ещё и преимущество психологическое, однако эквадорцы не стушевались и сумели добыть, в принципе, благоприятный для себя результат.
Катар же по сравнению с прошлым матчем с Эквадором проявил себя намного лучше. Но, конечно, Сенегал и по уровню футболистов, и по качеству игры намного выше, что на итоговом результате и сказалось. Однако не могу назвать катарцев одним из разочарований турнира. На чемпионате мира они играют впервые и в принципе показали себя вполне нормально.
После поражения Катара от Сенегала главными фаворитами на выход из группы А могу назвать Нидерланды, а второе место, думаю, займёт сборная Эквадора».
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.
Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.
Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.
Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду контракт на € 216 млн.
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