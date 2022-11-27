Япония — Коста-Рика: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Япония — Коста-Рика во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: тотал больше 0.5 мяча в обоих таймах за 1.75.
«Второй тур группового этапа чемпионата мира, группа E, начинаем с матча Япония — Коста-Рика. Японцы, конечно, всех удивили своей формой, очень здорово команда готова, здорово бежала, хорошие замены сделал тренер японцев. И была добыта абсолютно заслуженная победа над сборной Германии.
Хотя первые 65 минут не предвещали ничего серьёзного и печального для команды Ханси Флика. Но что получилось — то получилось. Япония готова брать свое и дальше, Коста-Рика вполне подходящий для этого соперника.
Костариканцы после 0:7, конечно, должны собраться. В матче с Испанией не было ни одного удара в створ. Но Япония играет в совершенно другой манере. Кейлор Навас должен взбодрить свою команду вместе с тренером костариканцев, чтобы и во второй раз не сесть в лужу.
Я думаю, должен получиться обоюдоострый футбол, потому что Коста-Рика не пассажирами приехала на чемпионат мира. У Японии есть реальный шанс выйти из группы. От этого и будем отталкиваться. Думаю, голы мы увидим в каждом из таймов».
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Где покажут матч Япония — Коста-Рика.
Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.
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Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.
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