Южная Корея — Гана: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

28 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы H встретятся сборные Южной Кореи и Ганы. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами азиатов: поставить на победу Южной Кореи можно с коэффициентом 2.50. Шансы Ганы оценили коэффициентом 3.20, а ничья идёт за 3.30.
Букмекеры считают, что матч Южная Корея — Гана не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.46, а ТМ 2.5 идёт за 1.62.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.07. Гол Южной Кореи оценивают в 1.36, а на то, что отличится сборная Ганы, можно поставить за 1.47.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
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