«Чикаго» — «Виннипег»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Чикаго» — «Виннипег».

Ставка: победа «Виннипег» в матче за 1.60.

«Некогда грозный «Чикаго», завоевавший свой последний Кубок Стэнли в 2015 году, ныне влачит жалкое существование. Серия из шести поражений подряд забивает «ястребов» под плинтус. Причём эту серию можно даже назвать восьмиматчевой, поскольку по ходу её чикагцам удалось победить только «Анахайм», который давно лежит вниз лицом на дне всех турнирных таблиц и не жужжит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Таким образом, у шестикратного обладателя главного трофея НХЛ сейчас процент набранных очков составляет скорбное число в 40,0. Но при этом «ястребы», надо отдать им должное, дома выглядят чуть живее и набирают уже 45,5 процента очков, что, конечно, тоже несерьёзно.

«Виннипег», безусловно, по сравнению с «Чикаго» выглядит красавцем и набирает больше половины очков даже на выезде (показатели «лётчиков» составляют 65,8% всего и 55,0% в гостях).



Примечательно, что статистика личных встреч лишь подтверждает нынешнее соотношение сил, хоть в неё и входит тот самый сезон-2014/2015, когда чикагцы взяли Кубок Стэнли. Тем не менее за последние десять лет у «Виннипега» в общем и целом небольшое преимущество по количеству побед. А сама серия между этими соперниками имеет ярко выраженный гостевой уклон. В результате его в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Чикаго, «Виннипег» победил семь раз из десяти.



Резюмируя всё вышенаписанное, прогнозирую выше среднего в голевой насыщенности матч с тоталом, превышающим 6.5 шайбы. По итогам этого матча «Виннипег» должен набрать любым способом два очка».

Экспресс с коэффициентом 7.23.

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