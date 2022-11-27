Бразилия — Швейцария: когда начало матча ЧМ-2022, личные встречи, коэффициенты

28 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Бразилия — Швейцария. Начало игры запланировано на 19:00 мск.
Покажут игру в прямом эфире на телеканале «Матч!».
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильцам. Поставить на победу Бразилии можно с коэффициентом 1.53. Успех сборной Швейцарии оценивается аналитиками в 7.20. Ничья доступна за 4.64.
По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.04, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.92.
На гол бразильцев дают коэффициент 1.11. Если забьёт Швейцария, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.06.
Команды играли между собой четыре раза в истории. Бразилия выиграла в одном матче со счётом 2:1, как и Швейцария – 1:0. Две встречи между командами завершались ничейными результатами. Последний раз бразильцы и швейцарцы встречались на ЧМ-2018 и тогда сыграли вничью со счётом 1:1.
Экспресс с коэффициентом 7.23.
Прогноз на матч Португалия — Уругвай с коэффициентом 3.88.
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