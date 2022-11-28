Испания — Германия: результат матча ЧМ-2022, кто победил, какой счёт, авторы голов

Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 1:1.
Встреча прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».
На 62-й минуте счёт открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората, ему ассистировал Жорди Альба. Немцы сумели забить ответный мяч на 83-й минуте, отличился нападающий Никлас Фюллькруг с передачи Джамала Мусиалы.
Сборная Испании занимает первое место в турнирной таблице группы E, набрав четыре очка после двух туров.
Германия — на четвёртой строчке, заработав одно очко за две игры. На втором месте — Япония (3), третья — Коста-Рика (3).
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