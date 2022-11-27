Португалия — Уругвай. Роналду докажет своё величие

Многие не верят Криштиану и сомневаются в правильности назначенного пенальти в прошлом матче. Что ж, он себя ещё раз покажет.

28 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Португалия – Уругвай. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех уругвайцев оценивается аналитиками в 4.20. На ничью предлагают поставить за 3.38.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Португалия — Уругвай 28 ноября 2022 года

Букмекеры не верят, что матч чемпионата мира Португалия – Уругвай получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьёт Португалия, сыграет коэффициент 1.24. Гол Уругвая в букмекерских конторах доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Португалия — Уругвай (28.11.2022)

Последний матч 2-го тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре пройдёт на стадионе «Лусаил», где сойдутся сборные Португалии и Уругвая. Португальцы в 1-м туре не без труда обыграли Гану (3:2) и выбрались на первое место в своей группе. Небесно-голубые потеряли очки с Южной Кореей (0:0), поэтому теперь вынуждены играть на победу с основным конкурентом. Стартовый свисток в этой встрече будет дан в 22:00 мск.

Сборная Португалии стартовала на этом турнире достаточно ярко. Игра с Ганой не была однозначной, ведь португальцы создают себе на ровном месте проблемы. До сих пор ходят споры, был ли пенальти на Криштиану Роналду, забившем первый гол команды на ЧМ. Всё ещё много претензий к стилю, ведь ганцы очень быстро сравняли счёт и просели по большому счёту лишь в самой концовке встречи, когда и решился исход.

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Тем не менее все эти разговоры не имеют теперь особого значения. Да, действительно у Португалии немало завязано на индивидуальном мастерстве. Однако в распоряжении Фернанду Сантуша много игроков высокого уровня, способных решить эпизод. Его подопечные обыграли Гану по голевым моментам. Роналду вновь вошёл в историю, став единственным футболистом с голом на пятом чемпионате мира подряд.

Впрочем, игнорировать проблемы сборной тоже нельзя, особенно в обороне. Провалов она позволяет себе слишком много, в задней линии не хватает ни должной собранности, ни физической мощи. Португальцы продлили свою неприятную серию с пропущенными голами на мировых первенствах. В девяти последних матчах они лишь раз смогли оставить свои ворота вне прикосновенности, а в пяти случаях пропускали не менее двух голов. В том числе от Уругвая.

В некотором роде та игра в 1/8 ЧМ в России (1:2) может послужить дополнительным стимулом. Ведь тогда они обыграли соперника в атаке, но всё равно уступили, а Роналду вместо гола получал предупреждения. Столь важная игра во 2-м туре не позволит португальцам решить, что не стоит выкладываться на максимуме, думая об игре с корейцами. Сантушу не придётся настраивать игроков на матч, с мотивацией сейчас всё будет в порядке.

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Разумеется, сборная Уругвая по-прежнему отнюдь не подарок и пошуметь в Катаре всё ещё может. Тем не менее сложно не признавать, что она всерьёз постарела, а новых полноценных звёзд обрела лишь в полузащите. Это отлично показал матч с Южной Кореей. Безусловно, в нём небесно-голубые были заметно ближе к победе и дважды попадали в каркас, но для команды такого уровня этого мало.

Диего Алонсо излишне перестраховался в 1-м туре и выпустил старых звёзд, способных, скорее, играть жёстко, но не совсем точно. Мартина Касереса нередко обводили, Диего Годин совершал слишком много брака в передачах, а усилий Луиса Суареса и Дарвина Нуньеса впереди было недостаточно. При этом тренер так и не смог использовать своё главное преимущество в полузащите – Федерико Вальверде.

Все эти моменты сейчас активно приписывают уругвайскому специалисту болельщики и эксперты в надежде, что он сможет придумать что-то интересное на Португалию. Так ли много у него вариантов? Можно сыграть более открыто, но у соперника слишком много быстрых нападающих и любые ошибки ветеранов в обороне будут наказаны. Можно дать творить Вальверде, ведь этот парень может вытаскивать матчи, однако рассчитывать на одного игрока всегда рискованно.

Скорее всего, Алонсо вновь попытается положиться на опыт своих лидеров и сыграть без лишней агрессии. К чемпионату мира его команда подходила с отличными показателями игры в обороне, а в семи последних матчах она пропустила всего однажды. На мировых первенствах уругвайцы в шести предыдущих встречах не смогли остановить лишь Францию и Португалию. При этом уже два матча подряд сборная сама не может поразить чужие ворота.

Эта встреча вполне могла бы стать одной из наиболее интригующих во 2-м туре, однако к качеству игры обеих сборных по-прежнему остаются вопросы. Уругвай вопреки не самой выразительной игре с корейцами выглядел более целостно и доказал, что просто так три очка отдавать не собирается. Сейчас команда в сложном турнирном положении, и отступать ей некуда, поэтому списывать её со счетов не стоит.

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Тем более что Португалия до сих пор не может наладить игру в обороне и пропускает регулярно. В то же время она пока интереснее. У неё больше нет такой зависимости от действий ветеранов и в атаке хватает ярких молодых звёзд – чего только стоит связка Фернандеша и Леау. Португальцы, очевидно, забьют, а дальше всё будет зависеть от активности соперника. Если Уругваю не найдётся чем ответить, стоит ждать второй победы в группе. Однако мы возьмём ставку «Португалия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.06.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Португалия — Уругвай 28 ноября 2022 года

Португалия и Уругвай не могут занести себе в актив выступление в 1-м туре. Разница в том, что европейская команда выиграла, а южноамериканцы очки потеряли. У португальцев хватает брака в защите и многое завязано на индивидуальном мастерстве лидеров, но и командная игра уругвайцев сейчас не поможет замаскировать многочисленные ошибки. Естественно, Роналду и его соотечественникам будет сложнее, ведь небесно-голубые умеют играть слаженно, но шансов на победу у них вновь больше.

Ставка: Португалия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

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