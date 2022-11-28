Прогноз Эммануэля Адебайора на матч ЧМ-2022 Португалия — Уругвай с коэффициентом 7.60

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Португалия — Уругвай.



Ставка: победа Португалии 2:0 за 7.60.



«Португалия начала чемпионат с победы над Ганой со счетом 3:2. Справедливо можно заметить, что это была тяжелая игра для Португалии. В некоторых моментах им очень повезло. Однако они получили свои 3 очка.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей 0:0, не сумев ни разу пробить в створ, хотя Диего Годин и Федерико Вальверде попали в каркас ворот. При этом Луис Суарес вообще ничем нас не смог впечатлить. У Уругвая теперь нет никакого права на ошибку в матче с Португалией, и им нужно зарабатывать очки.



Почему Португалия фаворит в этом матче? Мы видели, как хорошо они играли против Ганы, выступив как единая, сплоченная команда, кроме того, Криштиану смог забить свой первый гол на турнире, а если он забивает хотя бы один мяч, его потом уже не остановить. Думаю, что и в этой игре он отличится. Бруну Фернандеш тоже хорошо выступит, ведь у него уже есть два ассиста, добавившие ему уверенности в своих силах. Что касается Уругвая, то их лидер Суарес выглядит пока не очень, он может даже стать проблемой для своей сборной.



Кто победит в этой игре? Я думаю, что Португалия, они уверены в себе, хорошо сыграли первый матч против Ганы, у них есть отличные игроки, даже лучшие игроки всех времен. Мой прогноз: победа Португалии 2:0», — сказал Адебайор.



Экспресс с коэффициентом 6.98.



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