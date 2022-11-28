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Эксперты «Фонбет»: шансы Германии выиграть ЧМ-2022 выросли в 2 раза после матча с Испанией

Эксперты «Фонбет»: шансы Германии выиграть ЧМ-2022 выросли в 2 раза после матча с Испанией
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Вчера в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборные Германии и Испании сыграли вничью 1:1. Таким образом, сборная Германии, набрав в двух турах одно очко, сохранила шансы на выход в плей-офф. На руку немцам оказалась и победа Коста-Рики над Японией.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь для выхода в плей-офф сборной Германии нужна убедительная победа над Коста-Рикой в последнем туре, при условии, что Испания не проиграет Японии. Букмекеры считают такой расклад довольно вероятным: поставить на выход Германии в плей-офф можно с коэффициентом 1.22, а обратный исход идёт за 4.30.

Более того, аналитики резко снизили коэффициент на победу команды Ханс-Дитера Флика на ЧМ-2022. Сейчас поставить на победу Германии можно с коэффициентом 12.00. После поражения от Японии в 1-м туре на успех немцев давали коэффициент 28.00.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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