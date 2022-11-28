Эксперты «Фонбет»: шансы Германии выиграть ЧМ-2022 выросли в 2 раза после матча с Испанией

Вчера в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборные Германии и Испании сыграли вничью 1:1. Таким образом, сборная Германии, набрав в двух турах одно очко, сохранила шансы на выход в плей-офф. На руку немцам оказалась и победа Коста-Рики над Японией.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Теперь для выхода в плей-офф сборной Германии нужна убедительная победа над Коста-Рикой в последнем туре, при условии, что Испания не проиграет Японии. Букмекеры считают такой расклад довольно вероятным: поставить на выход Германии в плей-офф можно с коэффициентом 1.22, а обратный исход идёт за 4.30.
Более того, аналитики резко снизили коэффициент на победу команды Ханс-Дитера Флика на ЧМ-2022. Сейчас поставить на победу Германии можно с коэффициентом 12.00. После поражения от Японии в 1-м туре на успех немцев давали коэффициент 28.00.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
Флик: Германия показала, на что способна.
Мората входит в топ-5 бомбардиров в истории сборной Испании.
Энрике: Испания собирается победить Японию.
- 28 ноября 2022
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