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Камерун — Сербия: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, авторы голов

Камерун — Сербия: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, авторы голов
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Сборные Камеруна и Сербии поделили очки в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сыграв вничью 3:3.

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На 29-й минуте первого тайма защитник Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто открыл счётом ударом головой после подачи с углового. На 45-й минуте игрок обороны сербской команды Страхиня Павлович сравнял счёт, забив после навеса со штрафного удара. Через две минуты полузащитник сербов Сергей Милинкович-Савич вывел свою команду вперёд ударом из-за пределов штрафной.

На 53-й минуте нападающий Сербии Александр Митрович забил свой 51-й гол в карьере за национальную команду, укрепив преимущество в матче. На 64-й минуте нападающий Камеруна Венсан Абубакар оторвался от соперников, вышел один на один с вратарём сербской команды Ваней Милинковичем-Савичем и отыграл один мяч, сделав счёт 2:3. Через две минуты форвард африканцев Эрик Шупо-Мотинг замкнул передачу в штрафной площади, поразив открытый угол ворот, и установил равенство в счёте.

Обе команды набрали первые очки на турнире. Напомним, в первом туре сербы проиграли Бразилии (0:2), а камерунцы уступили Швейцарии (0:1).

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