Бразилия — Швейцария: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, кто победил, кто забил

Сегодня состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором играли сборные Бразилии и Швейцарии. Команды встретились на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Первая половина встречи завершилась под преимуществом футболистов сборной Бразилии, который нанесли по воротам Яна Зоммера четыре удара, из которых два были в створ. Швейцария, в свою очередь, не нанесла по воротам соперника ни одного удара, зато владела мячом 46% игрового времени.
Во второй половине Швейцария на какое-то время завладело преимуществом, но на 64-й минуте провалилась в центре поля и пропустила опасную атаку, завершившуюся голом Винисиуса. Но после проверки повтора забитый мяч был отменён из-за зафиксированного офсайда. Игроки «селесао» всё-таки смогли отличиться лишь на 83-й минуте встречи, когда после мастерской комбинации Каземиро красивым ударом шведой сумел поразить ворота Яна Зоммера. Этот гол стал победный для Бразилии — 1:0.
Экспресс с коэффициентом 6.90.
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