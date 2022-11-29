Эквадор — Сенегал: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022 в Катаре 29 ноября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Эквадор – Сенегал в 3-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.



«Важнейший матч для южноамериканцев, им достаточно сыграть вничью, и тогда они проходят в плей-офф чемпионата мира. Это будет безусловный успех. Вопрос — сыграет ли Эннер Валенсия, в составе эквадорцев забивает пока только он. А у Сенегала даже без Мане сработали три «Д» — Диа, Дьедиу и Дьенг. Они забили по мячу в ворота сборной Катара и принесли Сенегалу важнейшую победу.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Учитывая, что Катар потерял шансы на выход из группы, эта игра приобретает очень большой вес. Я думаю, что будет огромное количество борьбы. Эквадор здорово прессингует, здорово висит на ногах. Будет много фолов, много жёлтых карточек, как мне кажется. И я, быть может, заиграл бы фолы и карточки. Не исключено, что в этом матче будет и удаление.

Вряд ли игра должна получиться результативной, потому что Эквадор вообще мало пропускает (в восьми последних встречах — лишь один гол, как раз Гакпо из Нидерландов забил дальним ударом). «Низ» вполне реален в этом матче. Уж больно много стоит на кону. Раскрываться точно никто не будет. И те и другие лучше играют в обороне, чем в атаке», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 12.82.



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