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Нидерланды — Катар: прогноз Константина Генича на матч группового этапа ЧМ-2022

Нидерланды — Катар: прогноз Константина Генича на матч группового этапа ЧМ-2022
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды – Катар в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

Ставка: Нидерланды забьют в обоих таймах за 1.80.

«3-й тур мундиаля. Начинаем с матча хозяев: Катар, который уже потерял шансы на продолжение борьбы (12 лет готовились, а за шесть дней вылетели), сыграет с Нидерландами. Катарцы просто чудовищно играют в обороне, пропускают очень лёгкие мячи. Так было в матче с Эквадором, так же затем и во встрече с Сенегалом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока Нидерланды не впечатляют. По матчам с Сенегалом и Эквадором были определённые вопросы, но, конечно, голландцы будут добирать. К сожалению, у них нет ярко выраженного форварда, который забивал бы, как тот же Робин ван Перси. Понятно, что есть Депай, который ещё форму добирает, есть Гакпо, который уже в двух матчах подряд забил. Но всё равно от Нидерландов ждут более яркого и фестивального футбола, учитывая, что они очень много забивали в квалификации и Лиге наций.

Я думаю, что голландцы вполне могут учинить разгром Катару. Мне кажется, что Катару нет никакого смысла в последнем матче домашнего чемпионата мира закрываться. Надо сбросить все эти оковы и постараться сыграть для зрителя, а ещё постараться громко хлопнуть дверью. Но проблем в обороне у Катара никто не отменял», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

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