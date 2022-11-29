Нидерланды — Катар: прогноз Константина Генича на матч группового этапа ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды – Катар в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: Нидерланды забьют в обоих таймах за 1.80.



«3-й тур мундиаля. Начинаем с матча хозяев: Катар, который уже потерял шансы на продолжение борьбы (12 лет готовились, а за шесть дней вылетели), сыграет с Нидерландами. Катарцы просто чудовищно играют в обороне, пропускают очень лёгкие мячи. Так было в матче с Эквадором, так же затем и во встрече с Сенегалом.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Пока Нидерланды не впечатляют. По матчам с Сенегалом и Эквадором были определённые вопросы, но, конечно, голландцы будут добирать. К сожалению, у них нет ярко выраженного форварда, который забивал бы, как тот же Робин ван Перси. Понятно, что есть Депай, который ещё форму добирает, есть Гакпо, который уже в двух матчах подряд забил. Но всё равно от Нидерландов ждут более яркого и фестивального футбола, учитывая, что они очень много забивали в квалификации и Лиге наций.



Я думаю, что голландцы вполне могут учинить разгром Катару. Мне кажется, что Катару нет никакого смысла в последнем матче домашнего чемпионата мира закрываться. Надо сбросить все эти оковы и постараться сыграть для зрителя, а ещё постараться громко хлопнуть дверью. Но проблем в обороне у Катара никто не отменял», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 7.82.



Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.



Тите: я бы соврал, если бы сказал, что мы не скучаем по Неймару.



Саутгейт рассказал о состоянии Кейна перед матчем с Уэльсом.