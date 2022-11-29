Эквадор — Сенегал: ставка Романа Павлюченко на встречу 3-го тура ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Эквадор — Сенегал.



Ставка: победа Сенегала за 3.16.



«Сборная Эквадора оставляет очень приятное впечатление своей самоотдачей и умением на поле и радует результатами. Команда отлично смотрится по всем линиям, и второе место по итогам двух встреч — весьма заслуженный показатель. Однако в заключительном туре эквадорцам будут противостоять очень мотивированные сенегальцы, которым нужна лишь победа для прохода в следующий раунд соревнований.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сенегал отлично проявил себя в матче с Катаром и сохранил шансы на выход из группы. Однако задача стоит не самая простая, ведь Эквадор пока не проигрывал на турнире и по качеству футбола выглядит весьма солидно. Да, на стороне африканцев антропометрия игроков и более высокая мотивация, но им обязательно нужен выигрыш для продолжения борьбы в Катаре.



На мой взгляд, в этой паре предстоит очень сложная и отчаянная схватка. Эквадору достаточно просто не проиграть, и это обеспечит ему выход в следующий этап. Однако настрой сенегальцев на противостояние будет запредельным, и они явно попытаются рискнуть для добычи трёх очков. Я считаю, что в сложной борьбе именно африканцы окажутся сильнее за счёт более атлетичных и выносливых футболистов и огромной мотивации», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 12.82.



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