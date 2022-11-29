Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эквадор — Сенегал: ставка Романа Павлюченко на встречу 3-го тура ЧМ-2022

Эквадор — Сенегал: ставка Романа Павлюченко на встречу 3-го тура ЧМ-2022
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Эквадор — Сенегал.

Ставка: победа Сенегала за 3.16.

«Сборная Эквадора оставляет очень приятное впечатление своей самоотдачей и умением на поле и радует результатами. Команда отлично смотрится по всем линиям, и второе место по итогам двух встреч — весьма заслуженный показатель. Однако в заключительном туре эквадорцам будут противостоять очень мотивированные сенегальцы, которым нужна лишь победа для прохода в следующий раунд соревнований.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сенегал отлично проявил себя в матче с Катаром и сохранил шансы на выход из группы. Однако задача стоит не самая простая, ведь Эквадор пока не проигрывал на турнире и по качеству футбола выглядит весьма солидно. Да, на стороне африканцев антропометрия игроков и более высокая мотивация, но им обязательно нужен выигрыш для продолжения борьбы в Катаре.

На мой взгляд, в этой паре предстоит очень сложная и отчаянная схватка. Эквадору достаточно просто не проиграть, и это обеспечит ему выход в следующий этап. Однако настрой сенегальцев на противостояние будет запредельным, и они явно попытаются рискнуть для добычи трёх очков. Я считаю, что в сложной борьбе именно африканцы окажутся сильнее за счёт более атлетичных и выносливых футболистов и огромной мотивации», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 12.82.

Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.

Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.

Португалия хочет, чтобы ФИФА переписала на Роналду гол Фернандеша.

Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.

На Украине задержали президента федерации футбола страны.

Эквадор – Сенегал. Валенсия будет вознаграждён за страдания Эквадор – Сенегал. Валенсия будет вознаграждён за страдания
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022