Тунис — Франция: во сколько начало трансляции, где смотреть матч группы D ЧМ-2022

30 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы D встретятся сборные Туниса и Франции. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами действующих чемпионов мира: поставить на победу Франции можно с коэффициентом 1.51. Шансы Туниса оценили коэффициентом 7.90, ничья идёт за 4.20.



Букмекеры считают, что матч Тунис — Франция не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.02, а ТМ 2.5 идёт за 1.88.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.17. Гол Туниса оценивают в 1.84, а на то, что отличится сборная Франции, можно поставить за 1.13.



Экспресс с коэффициентом 12.82.

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Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.



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