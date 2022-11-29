Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Тунис — Франция, прогноз на матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Тунис — Франция. Мбаппе одержим футболом
Михаил Коробов
Тунис — Франция: прогноз на матч чемпионата мира
Комментарии
Дидье Дешам планировал ротацию, но Килиан хочет играть с первых минут. Его цель — «Золотая бутса».

30 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Тунис — Франция. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех тунисцев оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Тунис — Франция 30 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Тунис — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют тунисцы, сыграет коэффициент 1.79. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Тунис — Франция (30.11.2022)

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа D. 3-й тур
30 ноября 2022, среда. 18:00 МСК
Тунис
Не начался
Франция

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. На 30 ноября запланированы четыре встречи 3-го тура группового этапа финального раунда. В одной из них на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян померяются силами Тунис и Франция. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Питтсбург» — «Каролина». Малкин разгневает Кочеткова и Свечникова «Питтсбург» — «Каролина». Малкин разгневает Кочеткова и Свечникова

В матчах 1-го и 2-го туров группового этапа ЧМ-2022 Тунис сыграл вничью с Данией (0:0) и потерпел поражение от сборной Австралии (0:1). Сложилось впечатление, что «карфагенские орлы» отдали все силы во встрече с датчанами. В игре с австралийцами они выступили посредственно, проведя мало опасных атак и создав мало моментов.

Неймар испытывает симптомы вирусной инфекции.

Для Австралии матч стал поистине знаменательным. Она во второй раз за всю историю участия на чемпионатах мира сыграла без пропущенных мячей. В прошлый раз австралийцы оставляли свои ворота «сухими» на ЧМ в далёком 1974 году, во встрече с Чили (0:0). Разумеется, это не делает чести тунисцам.

Для того чтобы сохранить шансы на выход из группы, подопечным Джалеля Кадри нужна только победа в грядущем матче. Однако в то, что им удастся её одержать, не верится вовсе. Сборная Франции превосходит тунисцев по всем параметрам. Наверное, лишь чудо или недонастрой может помешать ей преуспеть.

Польша — Аргентина. Месси затмит Левандовского Польша — Аргентина. Месси затмит Левандовского

За национальную команду Туниса выступают лишь четыре футболиста, играющих на клубном уровне за команды из топ-5 европейских лиг. Речь идёт о Дилане Бронне («Салернитана», Италия), Монтассаре Тальби («Лорьян», Франция), Эйе Скири («Кёльн») и Вахби Хазри («Монпелье», Франция).

Гончаренко в 11-й раз признан лучшим тренером Беларуси.

У Франции состав куда более звёздный. За счёт этого и грамотного руководства Дидье Дешама она уверенно обыграла в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа ЧМ-2022 Австралию (4:1) и Данию (2:1). В обоих случаях французы сыграли строго первым номером. Интересно, что они не только забили шесть мячей, но ещё и создали 11 потенциально голевых моментов.

В обеих играх результативными действиями отметился Килиан Мбаппе. Во встрече с Австралией он забил гол и отдал результативную передачу, а в матче с датчанами записал на свой счёт дубль. Сейчас многие чествуют форварда, но особого внимания заслуживает комментарий знаменитого бывшего футболиста Алана Ширера.

Ширер отметил, что Мбаппе находится в потрясающей форме. Англичанин подчеркнул, что не видит слабых сторон в игре нападающего «ПСЖ» и считает его суперзвездой, обладающей невероятным талантом. С ним трудно не согласиться. По сути, Килиан выиграл матч для своей национальной команды и, таким образом, досрочно добыл путёвку в плей-офф ЧМ.

В предстоящем матче у «трёхцветных» нет такой сильной мотивации, как у Туниса. Однако Дидье Дешам наверняка захочет сохранить престиж и победный настрой. Думается, его подопечные уверенно выиграют. Их победа с форой (-1.5) принимается с коэффициентом 2.38.

«Ванкувер» — «Вашингтон». Овечкин теряет силу вне дома «Ванкувер» — «Вашингтон». Овечкин теряет силу вне дома

Наиболее вероятно, Дешам захочет поэкспериментировать и выделит игровое время тем, кто не получил его во встречах с Австралией и Данией. Тем не менее даже при таком раскладе французы останутся явными фаворитами. Тем более Килиан предпочитает играть в футбол, а не отдыхать. Он просит тренера, несмотря на ротацию, выделить ему время на поле. Видимо, он всерьёз нацелен на «Золотую бутсу».

США удалили слово «Аллах» с флага Ирана. Грядёт политический скандал на ЧМ-2022.

Прямо сейчас форвард возглавляет таблицу лучших бомбардиров ЧМ-2022, но у идущего на втором месте Эннера Валенсии (Эквадор) столько же голов. В предстоящем матче Мбаппе наверняка захочет укрепить свои позиции. Кстати, в сумме на его счету уже 31 гол за сборную Франции. Столько же у великого Зинедина Зидана.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Тунис — Франция 30 ноября 2022 года

Тунис не сумел обыграть ни сборную Дании, ни даже Австралию, которая до этого не пропускала на ЧМ в 1974 году. У него гораздо меньше ресурсов, нежели у Франции. Есть все основания полагать, что «трёхцветные» одержат победу в матче с «карфагенскими орлами», а Килиан Мбаппе вновь порадует забитыми мячами и докажет правоту Алана Ширера.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за коэффициент 2.38.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

Мостовой: зачем Соболев выбежал на поле во время драки?

Прогноз на матч Нидерланды — Катар с коэффициентом 2.25.

Дюков: в Москве можно продавать пиво на стадионах.

Прогноз на матч Уэльс — Англия с коэффициентом 4.00.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022