Тунис — Франция. Мбаппе одержим футболом

30 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Тунис — Франция. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех тунисцев оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Тунис — Франция 30 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Тунис — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют тунисцы, сыграет коэффициент 1.79. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Тунис — Франция (30.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. На 30 ноября запланированы четыре встречи 3-го тура группового этапа финального раунда. В одной из них на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян померяются силами Тунис и Франция. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

В матчах 1-го и 2-го туров группового этапа ЧМ-2022 Тунис сыграл вничью с Данией (0:0) и потерпел поражение от сборной Австралии (0:1). Сложилось впечатление, что «карфагенские орлы» отдали все силы во встрече с датчанами. В игре с австралийцами они выступили посредственно, проведя мало опасных атак и создав мало моментов.

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Для Австралии матч стал поистине знаменательным. Она во второй раз за всю историю участия на чемпионатах мира сыграла без пропущенных мячей. В прошлый раз австралийцы оставляли свои ворота «сухими» на ЧМ в далёком 1974 году, во встрече с Чили (0:0). Разумеется, это не делает чести тунисцам.

Для того чтобы сохранить шансы на выход из группы, подопечным Джалеля Кадри нужна только победа в грядущем матче. Однако в то, что им удастся её одержать, не верится вовсе. Сборная Франции превосходит тунисцев по всем параметрам. Наверное, лишь чудо или недонастрой может помешать ей преуспеть.

За национальную команду Туниса выступают лишь четыре футболиста, играющих на клубном уровне за команды из топ-5 европейских лиг. Речь идёт о Дилане Бронне («Салернитана», Италия), Монтассаре Тальби («Лорьян», Франция), Эйе Скири («Кёльн») и Вахби Хазри («Монпелье», Франция).

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У Франции состав куда более звёздный. За счёт этого и грамотного руководства Дидье Дешама она уверенно обыграла в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа ЧМ-2022 Австралию (4:1) и Данию (2:1). В обоих случаях французы сыграли строго первым номером. Интересно, что они не только забили шесть мячей, но ещё и создали 11 потенциально голевых моментов.

В обеих играх результативными действиями отметился Килиан Мбаппе. Во встрече с Австралией он забил гол и отдал результативную передачу, а в матче с датчанами записал на свой счёт дубль. Сейчас многие чествуют форварда, но особого внимания заслуживает комментарий знаменитого бывшего футболиста Алана Ширера.

Ширер отметил, что Мбаппе находится в потрясающей форме. Англичанин подчеркнул, что не видит слабых сторон в игре нападающего «ПСЖ» и считает его суперзвездой, обладающей невероятным талантом. С ним трудно не согласиться. По сути, Килиан выиграл матч для своей национальной команды и, таким образом, досрочно добыл путёвку в плей-офф ЧМ.

В предстоящем матче у «трёхцветных» нет такой сильной мотивации, как у Туниса. Однако Дидье Дешам наверняка захочет сохранить престиж и победный настрой. Думается, его подопечные уверенно выиграют. Их победа с форой (-1.5) принимается с коэффициентом 2.38.

Наиболее вероятно, Дешам захочет поэкспериментировать и выделит игровое время тем, кто не получил его во встречах с Австралией и Данией. Тем не менее даже при таком раскладе французы останутся явными фаворитами. Тем более Килиан предпочитает играть в футбол, а не отдыхать. Он просит тренера, несмотря на ротацию, выделить ему время на поле. Видимо, он всерьёз нацелен на «Золотую бутсу».

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Прямо сейчас форвард возглавляет таблицу лучших бомбардиров ЧМ-2022, но у идущего на втором месте Эннера Валенсии (Эквадор) столько же голов. В предстоящем матче Мбаппе наверняка захочет укрепить свои позиции. Кстати, в сумме на его счету уже 31 гол за сборную Франции. Столько же у великого Зинедина Зидана.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Тунис — Франция 30 ноября 2022 года

Тунис не сумел обыграть ни сборную Дании, ни даже Австралию, которая до этого не пропускала на ЧМ в 1974 году. У него гораздо меньше ресурсов, нежели у Франции. Есть все основания полагать, что «трёхцветные» одержат победу в матче с «карфагенскими орлами», а Килиан Мбаппе вновь порадует забитыми мячами и докажет правоту Алана Ширера.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за коэффициент 2.38.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

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