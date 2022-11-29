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Саудовская Аравия — Мексика: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

Саудовская Аравия — Мексика: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире
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30 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы С встретятся сборные Саудовской Аравии и Мексики. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами североамериканцев: поставить на победу Мексики можно с коэффициентом 1.69. Шансы саудовцев оценили коэффициентом 4.90, ничья идёт за 4.30.

Букмекеры считают, что матч Саудовская Аравия — Мексика не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.18, а ТМ 2.5 идёт за 1.76.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.74. Гол Саудовской Аравии оценивают в 1.52, а на то, что отличится сборная Мексики, можно поставить за 1.14.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

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