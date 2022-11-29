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Нидерланды — Катар: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт

Нидерланды — Катар: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт
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Сегодня, 29 ноября, проходил матч 3-го тура группы А, в котором встречались сборные Нидерландов и Катара. Игра прошла на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу команды Луи ван Гала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 26-й минуте Коди Гакпо открыл счёт в игре. Ему ассистировал Дави Классен. В начале второго тайма Френки де Йонг укрепил преимущество европейцев. Затем голландцы довели счёт до разгромного, однако арбитр отменил взятие ворот. Стивен Бергёйс отправил мяч в сетку ворот сборной Катара, но до этого он коснулся мяча рукой.

Экспресс с коэффициентом 12.82.

Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.

Португалия хочет, чтобы ФИФА переписала на Роналду гол Фернандеша.

Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.

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