Нидерланды — Катар: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт

Сегодня, 29 ноября, проходил матч 3-го тура группы А, в котором встречались сборные Нидерландов и Катара. Игра прошла на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу команды Луи ван Гала.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 26-й минуте Коди Гакпо открыл счёт в игре. Ему ассистировал Дави Классен. В начале второго тайма Френки де Йонг укрепил преимущество европейцев. Затем голландцы довели счёт до разгромного, однако арбитр отменил взятие ворот. Стивен Бергёйс отправил мяч в сетку ворот сборной Катара, но до этого он коснулся мяча рукой.
Экспресс с коэффициентом 12.82.
Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.
Португалия хочет, чтобы ФИФА переписала на Роналду гол Фернандеша.
Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.
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