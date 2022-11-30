«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал свой прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Нефтехимика» за 2.83.
«Итак, «Нефтехимик», играющий третий матч за четверо суток, всё-таки передавил хабаровчан, причём на этой площадке. При этом очень хорошо отдохнувших хабаровчан, сыгравших свой предыдущий матч пять дней назад. Теперь соперники будут находиться практически в равных условиях, а к «Нефтехимику» будет приближаться, как звезда пленительного счастья, завершение этой тяжелой выездной серии. То есть всё складывается именно так, как было описано к первому матчу «Амура» и «Нефтехимика».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Другое дело, что «маленьким татарам», которые к четвёртому матчу полностью адаптируются на Дальнем Востоке, потом придётся за это расплачиваться. И будет это стоить минимум парочки матчей в сумрачном состоянии. Но это будет потом, а сейчас «Нефтехимик» — практически однозначный фаворит второй игры с «Амуром».
Вывод: суммируя всё вышеизложенное, причём не только здесь, но и в прогнозе к первому матчу этих соперников, прогнозирую опять-таки не слишком обильный на заброшенные шайбы матч с тоталом, не превышающим 7,5. По итогам этого матча «Нефтехимик» снова заберёт два очка, причём на этот раз уложится в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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