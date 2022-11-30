Тунис — Франция: ставка Виктора Гусева на игру группового этапа ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Тунис — Франция.



Ставка: гол Гризманна за 2.90.



«Франция уже вышла в следующую стадию. Не совсем понятно, какое место выгоднее занимать, потому что мы не знаем, как турнир закончит Аргентина. Есть риск сразу же попасть на аргентинцев в плей-офф. У Туниса же мало шансов на выход из группы даже в случае победы над действующими чемпионами мира.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Тунис достойно играл с Данией, неплохо выглядел с Австралией, пусть и проиграл. Будут ли они играть против французских дублёров, большой вопрос. Дидье Дешам сказал, что поменяет половину состава. Основным игрокам нужен отдых перед плей-офф. Мы не знаем стартовый состав французов, а знать хотелось бы. До этого я дважды угадывал, что в первых матчах забьёт Мбаппе.



Однако мы не знаем, выйдет ли Мбаппе. Нужно забивать Жиру, чтобы побить рекорд Тьерри Анри по голам за сборную, но это возрастной форвард, которому может потребоваться отдых. Остаётся Гризманн, который на пять лет моложе Жиру. Вероятность того, что он сыграет, выше. Думаю, что Тунис будет выживать и постарается провести контратаку, чтобы забить свой первый мяч на турнире. У французов всё будет зависеть от состава», — сказал Гусев.



Экспресс с коэффициентом 6.30.



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