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Канада — Марокко: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

Канада — Марокко: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире
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1 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы F встретятся сборные Канады и Марокко. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами африканцев: поставить на победу Марокко можно с коэффициентом 2.14. Шансы Канады оценили коэффициентом 3.80, ничья идёт за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Канада — Марокко не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.16, а ТМ 2.5 идёт за 1.78.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.93. Гол Канады оценивают в 1.49, а на то, что отличится сборная Марокко, можно поставить за 1.25.

Экспресс с коэффициентом 6.30.

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