Хорватия — Бельгия: эксперты назвали фаворита матча группы F ЧМ-2022

1 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы F встретятся сборные Хорватии и Бельгии. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты не видят явного фаворита: поставить на победу Хорватии можно с коэффициентом 2.70. Шансы Бельгии оценили коэффициентом 2.75, ничья идёт за 3.40.
Букмекеры считают, что матч Хорватия — Бельгия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.08, а ТМ 2.5 идёт за 1.84.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.83. Гол Хорватии оценивают в 1.33, на то, что отличится сборная Бельгии, можно также поставить за 1.33.
Экспресс с коэффициентом 7.38.
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