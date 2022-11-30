Хорватия — Бельгия. «Золотому» поколению конец

В бельгийской команде скандалы и ссоры. Хорошо, если они не подерутся, но о результате можно забыть.

1 декабря состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия — Бельгия. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех бельгийцев оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Бельгия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.33. Гол бельгийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия — Бельгия (01.12.2022)

Групповой этап чемпионата мира подходит к завершению, и скоро начнётся стадия плей-офф. На 1 декабря запланированы четыре встречи заключительного тура группового этапа финального раунда. В одной из них на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райан померяются силами Хорватия и Бельгия. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

После победы в матче с Канадой (1:0) Бельгия потерпела сенсационное поражение во встрече с Марокко — со счётом 0:2. Затем она провела «кризисную встречу», которая чуть было не закончилась дракой. Сообщается, что между Кевином Де Брёйне, Эденом Азаром и Яном Вертонгеном произошла серьёзная ссора, которую остановил Ромелу Лукаку.

Сборная Англии стала первой в группе на чемпионате мира впервые с 2006 года.

Очевидно, в составе сейчас царит ужасная атмосфера. Некоторые футболисты в последнее время не общаются между собой. Так, Кевин Де Брёйне не разговаривает с Тибо Куртуа, Эден Азар — с Леандро Троссардом. Также имеются разногласия между Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи.

Сразу вспоминается эпизод во встрече с Канадой, когда Де Брёйне поругался с Тоби Алдервейрелдом. Конфликт возник после забитого бельгийцами гола, который впоследствии стал победным. Вместо того чтобы праздновать с партнёрами по сборной, хавбек «Манчестер Сити» подошёл к главному тренеру «красных дьяволов» Роберто Мартинесу, чтобы обсудить тактические моменты.

Понять Де Брёйне несложно. К Мартинесу, на самом деле, накопилось немало вопросов. Имея в составе невероятно талантливых и техничных игроков, даже когда они пребывали на пике формы, тренер так и не сумел выиграть ни одного трофея. В Катаре его подопечные не выглядят единым целым.

Президент «ПСЖ»: я каждый день отвечаю на вопросы об уходе Мбаппе.

Сборная Хорватии, в свою очередь, имеет все шансы добыть путёвку в плей-офф ЧМ. На данный момент она возглавляет группу — с четырьмя очками в активе. После не очень удачного старта, ничейного результата во встрече с Марокко, «пламенные» разгромили Канаду (4:1). Матч запомнился сразу несколькими интересными событиями.

Во-первых, один из лидеров «шашечных» — Иван Перишич — отдал две результативные передачи. Таким образом, он стал рекордсменом национальной команды по голевым действиям на крупных турнирах. Также полузащитник стал одним из самых возрастных авторов двух ассистов в одном матче в истории ЧМ.

Во-вторых, дублем отметился Андрей Крамарич. В послематчевом интервью выступающий на клубном уровне за «Хоффенхайм» нападающий поблагодарил главного тренера «Канады» Джона Хердмана за мотивацию. Дело в том, что перед игрой Хердман сказал своим подопечным, что те должны выйти на поле и разорвать Хорватию.

По итогу вышло совсем иначе. Классной игрой в пас «пламенные» растерзали канадскую оборону. Помимо Крамарича, забитыми мячами отметились экс-нападающий казанского «Рубина» Марко Ливайя, ныне выступающий за «Хайдук», и Ловро Майер, вышедший на замену на 86-й минуте.

В предстоящем матче «шашечным» достаточно не проиграть для того, чтобы добыть путёвку в плей-офф ЧМ. Однако, думается, они одержат победу в матче с разрозненной Бельгией, демонстрирующей невнятный футбол в Катаре. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с неплохим коэффициентом — 2.75.

Экс-игрок «Спартака» Петкович задержан со 115 кг кокаина.

Как у Бельгии, так и у Хорватии очень много возрастных ведущих игроков. Вот только, в отличие от лидеров «красных дьяволов», ветераны «пламенных» пребывают в отличном тонусе и радуют как результативностью, так и великолепной культурой паса. В последнем особенно хорош нестареющий хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года

Уверенная и красивая игра в матче с Канадой внушает уверенность в том, что сборная Хорватии обыграет «красных дьяволов». В бельгийской национальной команде ужасная атмосфера. В то, что она сумеет собраться с силами, верится с большим трудом. Скорее всего, после первого же пропущенного мяча команда посыплется и будет ещё один скандал с участием её звёздных футболистов.

Ставка: победа Хорватии за коэффициент 2.75.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

Азар пошутил в ответ на вопрос о драке с Вертонгеном.

Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.

Непомнящий считает закономерным выход сборной Сенегала в плей-офф ЧМ-2022.

Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.