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Канада — Марокко: ставка Александра Мостового на встречу ЧМ-2022

Канада — Марокко: ставка Александра Мостового на встречу ЧМ-2022
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Канада — Марокко.

Ставка: ничья за 3.52.

«Сборная Канады неплохо провела два матча на мундиале с точки зрения качества футбола, но неудовлетворительно по результатам, уступив в обоих случаях. Это говорит о том, что заключительный тур для коллектива превращается в формальность в турнирном плане. Однако на кону будет стоять престиж команды, что должно сохранить мотивацию футболистов в противостоянии с марокканцами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается Марокко, то здесь всё складывается довольно удачно в плане выхода в следующий раунд. Даже ничейный исход против Канады гарантирует место в плей-офф для африканцев после их победы в прошлом туре над бельгийцами. Вряд ли сборная станет рисковать в заключительном матче группового этапа и попытается главным образом сохранить свои ворота в неприкосновенности.

На мой взгляд, в этой паре нет явного фаворита и шансы победить примерно одинаковы. Канада уже не сможет продолжить борьбу в Катаре, но станет защищать честь страны, а Марокко постарается не уступить и будет очень осторожно играть в защите. Я считаю, что здесь просматривается ничейный исход, учитывая все предматчевые расклады», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 4.38.

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