Канада – Марокко. Сказка станет былью

Марокканцы могут впервые за 36 лет выйти в плей-офф чемпионата мира. В начале турнира в это не верил никто!

1 декабря состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре Канада – Марокко. Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу Марокко можно с коэффициентом 2.10. Успех канадцев оценивается аналитиками в 3.58. На ничью предлагают поставить за 3.50.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Канада – Марокко 1 декабря 2022 года

Букмекеры не верят, что матч чемпионата мира Канада – Марокко получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.09. Если забьют канадцы, сыграет коэффициент 1.46. Гол марокканцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Канада – Марокко (01.12.2022)

В группе F турнирных интриг осталось не так много. Сборная Канады за два тура не набрала ни одного очка и досрочно вылетела из турнира. Марокко благодаря сенсационной победе в матче с Бельгией и ничьей с Хорватией располагается на втором месте. При самом благоприятном исходе в параллельном матче их устроит даже поражение. Стартовый свисток будет дан в 18:00 мск.

Канада разочаровала тех, кто после очень неплохого матча с Бельгией (0:1) поверил, что она действительно сможет побороться за выход из группы. Тем не менее завышенные ожидания от результата нисколько не портят общего впечатления от игры команды. Важно не забывать, что канадцы приехали на чемпионат мира спустя 36 лет не для того, чтобы творить сенсацию. Они лишь хотели подарить болельщикам позитивные эмоции.

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И пока с этой задачей подопечные Джона Хердмана справляются. Они в каждом матче ЧМ-2022 осознанно старались играть от себя, демонстрируя яркие атакующие перформансы. Бельгийцев Канада превзошла по всем атакующим показателям – по количеству ударов и остроте моментов. Не повезло с пенальти. С Хорватией активное начало сработало, и Альфонсо Дэвис забил исторический гол. Это тоже достижение.

По большому счёту сейчас, когда канадцы официально собираются сыграть свой последний матч на этом турнире, без давления они способны выдать действительно что-то особенное. Хердману даже не придётся ничего выдумывать. Канада просто попытается оказать максимальное давление на оборону марокканцев и забить больше, чем в двух предыдущих матчах. У тренера в распоряжении полно ярких нападающих, которые ещё могут проявить себя.

До ЧМ-2022 канадцы забивали в 7 из 10 последних игр. В отборочном турнире к ЧМ у этой сборной была лучшая атака, забивавшая в среднем по два мяча. Разумеется, уровень соперников несопоставим, но тогда Канада могла действовать с позиции фаворита, а сейчас ей попросту нечего терять. Сюрпризы от неё ещё могут быть.

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Сборная Марокко во многом способна поддержать атакующее безумие соперника, ведь у неё есть ресурсы для того, чтобы заставить не скучать болельщиков. Матч с Бельгией показал, что марокканцы достаточно вариативные. Они умеют играть от соперника и пользоваться его ошибками. Дисциплина в обороне отлично сочетается с высоким индивидуальным мастерством. Быстрые фланги с Мазрауи и Хакими, а также с Зиешем впереди потреплют любую защиту.

«Атласские львы» под руководством Валида Реграги действительно очень гибкая команда. Она смогла сдержать креативную полузащиту Хорватии, не позволив толком создать ни одного серьёзного момента у своих ворот. При этом заслуженно переиграла бельгийцев. Сборная не рискует, когда этого не требует турнирная ситуация, но ей есть чем ответить по ходу матча при необходимости. Таким образом, не стоит заранее ждать от неё ставки на надёжную защиту.

Тем не менее на контрасте с соперником Марокко имеет чёткую цель на этом чемпионате мира – выйти из группы. Далеко не в самом лёгком квартете сборная смогла проявить себя стабильнее всех в играх с фаворитами, а теперь требуется лишь не ошибиться с новичком турнира. Представителю африканского континента необязательно выигрывать, ведь шанс на плей-офф остаётся и при ничьей, однако рисковать никто не хочет.

Марокко с Реграги у руля до сих пор не проигрывал, пусть тренер и возглавил сборную лишь в августе и провёл только пять встреч, но уже заметно преобразил игру. Она не уступает в девяти матчах подряд и в восьми — на официальном уровне. Кроме того, в четырёх из пяти предыдущих матчей команда забивала не менее двух мячей. Не возникает сомнений, что и на сей раз марокканцы будут играть только на победу и не станут отсиживаться на своей половине поля.

Очевидно, предстоящая встреча не должна разочаровать ни качеством футбола, ни интригой. Сборная Канады спустя много лет вышла на чемпионат мира и слишком быстро вылетела, однако заставила многих влюбиться в свою безумную игру. Она точно постарается громко хлопнуть дверью и без давления результата вновь показать себя с лучшей стороны. Канадцы способны забить, но всё-таки на большее их сейчас не хватит.

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Марокко выступает увереннее, и у него есть баланс. Помимо креативного нападения, тренер может положиться на дисциплину в защите. «Атласские львы» заслуживают выйти в плей-офф, и для достижения цели остаётся обыграть соперника, уступающего в классе и опыте. Они не должны пропустить много, но и забьют ровно столько, сколько потребуется. Рассмотрим победу Марокко и тотал меньше 3.5 мяча с коэффициентом 2.70.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Канада – Марокко 1 декабря 2022 года

Один из последних матчей группового этапа не порадует громкой вывеской, но должен удивить игрой. Сборная Канады отправляется домой, не набрав ни одного очка, но собирается напоследок вновь продемонстрировать свой яркий атакующий стиль. Марокко способен поддержать соперника, но в первую очередь этой сборной важно не проиграть, чтобы выйти из группы. Данная встреча не должна разочаровать результативностью, но надёжность марокканцев поможет добиться им успеха.

Ставка: победа Марокко и тотал меньше 3.5 мяча за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 9.15.

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