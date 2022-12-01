Камерун — Бразилия: во сколько начало трансляции, где смотреть матч группы G ЧМ-2022

2 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы G встретятся сборные Камеруна и Бразилии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами бразильцев: поставить на победу команды Тите можно с коэффициентом 1.41. Шансы Камеруна оценили коэффициентом 8.50, ничья идёт за 5.20.



Букмекеры считают, что матч Камерун — Бразилия будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.69, а ТМ 2.5 идёт за 2.17.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.00. Гол Камеруна оценивают в 1.78, а на то, что отличится сборная Бразилии, можно поставить за 1.08.



Экспресс с коэффициентом 14.38.



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