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Гана — Уругвай: прогноз Егора Титова на игру группы H чемпионата мира — 2022

Гана — Уругвай: прогноз Егора Титова на игру группы H чемпионата мира — 2022
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Гана — Уругвай в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

Ставка: Гана не проиграет и ТМ 2.5 за 2.64.

«Здесь практически матч за выход из группы. Думаю, что Гану устроит и ничья, вряд ли Южная Корея крупно выиграет у португальцев. Но в любом случае это стык за выход в плей-офф чемпионата мира. Не могу сказать, чтобы какая-то из этих команд выглядела предпочтительнее. От уругвайцев ждали большего, ганцев корейцы смяли, но им не повезло. Матч однозначно сложный для прогноза.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но я вижу, что Уругвай очень сильно постарел. Совсем мало новых футболистов в составе. Суарес и Кавани уже не способны тащить команду. Вальверде же играет хуже, чем в «Реале». У Ганы мотивация намного мощнее, там ребята готовы убиваться, чтобы выходить в плей-офф.

Так что я сыграю вариант — Гана не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча. Голов много здесь не ждём, учитывая манеру уругвайцев», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.88.

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