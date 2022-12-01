Гана — Уругвай. Суаресу и Кавани пора собираться домой

2 декабря состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Гана — Уругвай. Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение уругвайцам. Поставить на победу Уругвая можно с коэффициентом 1.80. Успех ганцев оценивается аналитиками в 4.96. Ничья доступна за 3.88.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Гана — Уругвай 2 декабря 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.88, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.07. На гол ганцев дают коэффициент 1.60. Если забьёт Уругвай, сыграет коэффициент 1.17. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.91.

Анализ и прогноз на матч группового этапа чемпионата мира Гана — Уругвай (02.12.2022)

Сборная Ганы ехала на чемпионат мира в качестве команды-загадки с самым низким рейтингом ФИФА из всех участников турнира. К тому же тренер Отто Аддо привёз в Катар самый молодой состав. Да и для 47-летнего специалиста назначение на этот пост в феврале 2022 года оказалось первой в карьере работой в статусе главного тренера.

Опыт работы менеджером по развитию талантов в командах Бундеслиги помог Отто Аддо достойно представить молодую команду Ганы на чемпионате мира. В матче 1-го тура ганцы едва не отобрали очки у грозной Португалии. Зрелищный матч закончился со счётом 2:3.

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В ещё более интересной следующей игре Гана обыграла Южную Корею со счётом 3:2. Теперь для выхода из группы ей может хватить и ничейного результата. Однако только при условии, что корейцы в параллельном матче не выиграют португальцев с разницей более чем в один мяч.

Ганцы играют с высокой линией обороны, много атакуют через фланги и полагаются на своих лидеров – опорного полузащитника лондонского «Арсенала» Томаса Парти, нападающего «Кристал Пэлас» Андре Айю и атакующего полузащитника «Аякса» Мохаммеда Кудуса. 22-летний Кудус стал автором самых важных голов для сборной Ганы на турнире.

Футболисты Уругвая намного опытнее игроков из Ганы. По среднему возрасту состава уругвайцы занимают шестое место среди всех участников турнира. Вероятно, на свой последний чемпионат мира поехали 35-летние нападающие Эдинсон Кавани и Луис Суарес.

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Кавани и Суарес – единственные футболисты основы, которые принимали участие в единственной встрече Уругвая и Ганы. Тот запоминающийся матч прошёл в четвертьфинале чемпионата мира 2010 года. Кульминацией той встречи стал эпизод на 120-й минуте, когда Луис Суарес получил удаление за спасение ворот рукой от неминуемого гола.

Асамоа Гьян не реализовал пенальти, а Гана проиграла в серии 11-метровых ударов. Тот матч оставил глубокие эмоциональные раны у любого болельщика футбола из Ганы. Из-за этого ближайшая встреча будет иметь дополнительный подтекст, а Суарес в случае выхода на поле рискует столкнуться с более грубой игрой соперника, чем это обычно бывает.

Чтобы выйти в плей-офф, Уругваю нужно обязательно обыгрывать Гану и надеяться, что Южная Корея не выиграет у Португалии. Именно с корейцами уругвайцы добыли пока единственное очко на турнире, сыграв 0:0 в 1-м туре. Матч с Португалией сложился куда менее удачно — 0:2.

Уругвай старается играть в комбинационный футбол и рассчитывает на озарение своих форвардов. Однако в Катаре уругвайская команда выглядит очень плохо. Центр поля проваливается, лидеры не проявляют себя, а Суарес угодил в запас уже во втором матче. На фоне более яркой и задорной сборной Ганы прогнозы неутешительны. Поставить на то, что Гана не проиграет, можно с коэффициентом 2.17.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Гана — Уругвай 2 декабря 2022 года

Гана выйдет на этот матч не только с мотивацией, но и с настроением отомстить Уругваю за 2010 год. Команда приехала на ЧМ-2022 в статусе андердога, но приятно удивила атакующей игрой. Больше ганцев по итогам двух туров на мундиале забили только четыре команды. На фоне скучного и неэффективного Уругвая, африканцы смотрятся гораздо предпочтительнее. Поставим на то, что Гана не проиграет

Ставка: победа Ганы или ничья за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 5.15 на ЧМ-2022.

Прогноз на матч Коста-Рика — Германия с коэффициентом 3.74.

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Прогноз на матч Гана — Уругвай с коэффициентом 8.90.



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