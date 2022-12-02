Гана — Уругвай: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Гана – Уругвай в 3-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: победа Уругвая за 1.80.



«Сборной Уругвая надо обыгрывать Гану в очной встрече и рассчитывать, что Португалия отберёт очки у Южной Кореи. Можно на это рассчитывать. Но мы видели, например, что Тунис обыгрывает немотивированную сборную Франции. Всякое может быть на этом турнире.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но Уругвай на этом турнире пока что ни одного мяча не забил и футбол показал достаточно блеклый. 0:2 от Португалии усложняет жизнь команде Диего Алонсо, чтобы выйти в плей-офф. Но тут не разницу надо считать, а очки. Если Уругвай выиграет, а Португалия отберёт очки у корейцев, то южноамериканцы выходят со второго места. Реально это? Да, вполне. Надо выигрывать. Вся эта ветеранская группа атаки с Суаресом и Кавани… Но до них мяч надо доставлять. От Бентанкура и Вальверде многое зависит, да и от того же Весино, игроков обороны.



Понятно, что эти здоровенные ганские футболисты немало проблем уругвайцам доставят, но опытная оборона у Уругвая — с Хименесом, Годином, Касересом, Коатесом, кто бы там ни играл. Плюс будем рассчитывать, что уругвайский вратарь не будет нервничать.



Мне очень хочется, чтобы Уругвай в последнем туре у Ганы выиграл. Отсюда и мой прогноз — чистая победа Уругвая за 1.80», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



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