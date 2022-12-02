Гана — Уругвай: прогноз Дениса Наливайко на игру группового раунда ЧМ-2022 в Катаре

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира – 2022 Гана — Уругвай.



Ставка: обе забьют за 1.92.



«Афиша, конечно, берёт свое начало из 2010 года. Правда, ситуация несколько отличается. Тогда был матч 1/4 финала, а сейчас групповой этап. С другой стороны, эту встречу тоже можно отнести к категории плей-офф, так как обе команды имеют шансы выйти из группы. Обе команды должны играть на победу. В большей степени это относится, конечно же, к Уругваю. Возможно, они будут осторожничать, но обратите внимание, что Уругвай – это единственная команда, которая ещё не отличилась на чемпионате мира в Катаре. С таким подбором нападающих Уругвай рано или поздно должен отличиться, а поздно как раз таки уже наступило.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У Ганы есть Кудус, Иньяки Уильямс и Айю. Эта команда в матче с Южной Кореей показала, что она может забивать. У Ганы очень быстрые игроки в линии атаки. Кудус, наверное, эту атаку будет возглавлять. Ганцам и уругвайцем нужно играть на победу. Ожидаю, что как только одной из команд удастся отличиться, то оппонент сразу же побежит отыгрываться. В этом случае логичной выглядит ставка на «обе забьют». Обратите внимание, что в двух матчах ганцев на этом турнире ставка «обе забьют» сыграла», — сказал Наливайко.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



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