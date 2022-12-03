Эдуард Мор сделал прогноз на матч 1/8 ЧМ-2022 Нидерланды — США

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч чемпионата мира Нидерланды – США.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.

«Чемпионат мира шагнул в новую стадию. Поговорим о матче 1/8 финала Нидерланды — США.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

С одной стороны, может показаться, что именно Нидерланды явные фавориты матча, но если внимательно посмотреть все матчи, то не всё так очевидно. С трудом даются забитые мячи, да и вся схема игры Нидерландов подразумевает надёжную игру в обороне. Линия атаки всё же не самая звёздная у сборной Нидерландов, поэтому в плане забитых мячей будет всё очень тяжело.

У сборной США самая молодая команда на турнире. Они хорошо двигаются и неслучайно попали в плей-офф. США будут действовать раскрепощённо. Если Нидерланды считаются фаворитами и обязаны проходить сборную США, то у американцев нет такого давления. США уже выполнили программу максимума и сейчас могут добиться чего-то большего лишь в виде бонуса. Для американцев важным будет следующий чемпионат мира, который пройдёт в США.

Я бы оценил шансы команд на проход как примерно равные. Не вижу существенного преимущества у Нидерландов в футбольном плане. Здесь мы вряд ли увидим много голов, так как голландцы пока не способны выдавать красивые и яркие матчи. США также не будут играть в открытый футбол, а будут ждать своего шанса.

Мой прогноз — ТМ (2.5) мяча. Яркой игры тут не жду».

Экспресс с коэффициентом 22.0.

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