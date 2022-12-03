«Витязь» — «Северсталь»: ставка на матч КХЛ в Балашихе

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» с форой (0) за 1.95.

Игра действительно равных соперников, которые не только в таблице занимают близкие места, но и по игре одинаково разочаровывают своих болельщиков. «Витязь» уже почти месяц не может одержать победу в основное время, за этот период команда лишь дважды смогла перебороть соперников в овертайме.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Все победы были минимальные с парой забитых голов, но при шести поражениях оборона «богатырей» показала себя очень слабо – в четырёх случаях пропускалось не менее четырёх шайб.

На домашнем льду подмосковный клуб также совсем не впечатляет, одержав одну победу в шести предыдущих встречах в овертайме с «Торпедо» (2:1). Впрочем, важно отметить, что «Северсталь» по большому счёту ничем ответить сопернику не может.

У подопечных Андрея Разина ужасные показатели на выезде, однако два последних матча удалось также затащить хотя бы в овертайм и набрать необходимые очки. Что интересно, «Северсталь» одержала всего одну победу на отрезке шести матчей, но она была именно в игре с «Витязем». А в последней встрече со СКА она дважды выбиралась вперёд, но не хватило класса (3:4).

От этого и стоит отталкиваться. Сейчас «Северстали» необходимо догонять конкурента в таблице, поэтому она будет биться до конца. Возьмём победу гостей с форой (0) с коэффициентом 1.95.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

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