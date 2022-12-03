Дарья Миронова дала прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина — Австралия

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина – Австралия.
Ставка: победа Аргентины и тотал больше 1.5 мяча за 1.50.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«Как нельзя лучше, сложилась судьба Аргентины в первом раунде плей-офф — попадание на Австралию, которая совершено невероятным образом выбилась в свет.
Месси включил лидера, ведёт сборную за собой, ведь его команда безусловный фаворит. Аргентина своё не отдаст, при всём уважении к проделанной работе Австралии, уже превзошедшей любые ожидания.
Австралии нужно насладиться этой игрой, а Аргентине сохранить хладнокровие, здоровье, меньше жёлтых карточек, чтобы никого не потерять. Выбираю победу Аргентины и тотал больше 1.5 мяча».
Экспресс с коэффициентом 22.0.
Где покажут матч Аргентина — Австралия.
Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.
Определились все пары участников 1/8 финала ЧМ-2022.
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