Дарья Миронова дала прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина — Австралия

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина – Австралия.

Ставка: победа Аргентины и тотал больше 1.5 мяча за 1.50.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«Как нельзя лучше, сложилась судьба Аргентины в первом раунде плей-офф — попадание на Австралию, которая совершено невероятным образом выбилась в свет.

Месси включил лидера, ведёт сборную за собой, ведь его команда безусловный фаворит. Аргентина своё не отдаст, при всём уважении к проделанной работе Австралии, уже превзошедшей любые ожидания.

Австралии нужно насладиться этой игрой, а Аргентине сохранить хладнокровие, здоровье, меньше жёлтых карточек, чтобы никого не потерять. Выбираю победу Аргентины и тотал больше 1.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 22.0.

Где покажут матч Аргентина — Австралия.

Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.

Определились все пары участников 1/8 финала ЧМ-2022.

Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.