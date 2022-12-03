Месси готов бить пенальти! Сборная Аргентины на пути к четвертьфиналу

Форвард не сумел реализовать пенальти во встрече с Польшей. Откладывать работу над ошибками надолго лучше не стоит.

3 декабря состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина — Австралия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех австралийцев оценён экспертами в 16.0. Ставки на ничью принимаются за 7.00.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Аргентина — Австралия 3 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Австралия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.06. Гол австралийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43. Поставить на «обе забьют» можно за 2.75.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина — Австралия (03.12.2022)

Мундиаль в Катаре переходит в стадию плей-офф. На 3 декабря запланированы два матча 1/8 финала турнира. В одном из них на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эль-Райян померяются силами Аргентина и Австралия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный арбитр — Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).

Поражение от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира привело сборную Аргентины в чувства. Во встречах 2-го и 3-го туров она выступила гораздо собраннее, вследствие чего одержала две сухие победы — во встречах с Мексикой (2:0) и Польшей (тоже 2:0).

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Суммарно, за 180 минут чистого игрового времени «альбиселесте» позволили мексиканцам и полякам нанести лишь восемь ударов по своим воротам, причём только один из них угодил в створ. В то же время аргентинцы создали огромное количество потенциально голевых моментов.

Если бы не голкиперы соперников — Гильермо Очоа и Войцех Щенсны, подопечные Лионеля Скалони наверняка забили бы гораздо больше, чем четыре мяча. Щенсны заслуживает особой похвалы. Он совершил девять сейвов, а также отразил 11-метровый удар, который пытался реализовать Лионель Месси.

То, что обладатель семи «Золотых мячей» не забил с «точки» — не слишком частое, но и не очень редкое явление. Впрочем, как и то, что «альбиселесте» зарабатывают эти самые удары. Во встрече с Саудовской Аравией Месси забил именно с 11-метровой отметки. В квалификации ЧМ-2022 также забил два гола с пенальти.

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У Австралии крайне мало шансов выиграть в матче с Аргентиной. У неё далеко не такой именитый состав, и, соответственно, хуже качество футбола. Тем не менее во всех трёх встречах группового этапа ЧМ-2022 подопечные Грэма Арнольда продемонстрировали наличие характера и сумели отметиться забитыми мячами.

После поражения во встрече с «Францией» (1:4) национальная команда Австралии одержала победы в играх с Тунисом (1:0), а также крепкой «Данией» (тоже 1:0). В недавнем интервью её защитник Милош Дегенек заявил, что не пропустить в двух матчах чемпионата мира — это что-то феноменальное. С ним нельзя не согласиться.

В этот раз австралийцы наверняка также сделают особый упор на крепость в обороне. Вот только нехватка техники вполне может привести к назначению 11-метрового удара в их ворота. Защищаясь от таких футболистов, как Месси, порой приходится идти на крайности. В то же время подопечные Грэма Арнольда и сами могут подловить аргентинцев на невнимательности.

Защитная линия «альбиселесте» серьёзно уступает в качестве атакующей. В квалификации ЧМ-2022 они пропустили четыре из восьми мячей после назначения пенальти. Поставить на то, что в предстоящем матче будет реализованный 11-метровый удар, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90.

Если предоставится шанс, Лионель Месси наверняка исправится за незабитый во встрече с Польшей пенальти. Для австралийцев же, на наш взгляд, 11-метровый удар — это наиболее реалистичный шанс забить аргентинцам. Скорее всего, они вновь выложатся на полную и заработают шанс отметиться голом.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Аргентина — Австралия 3 декабря 2022 года

Сборная Аргентины нередко зарабатывает 11-метровые удары. Однако также она частенько с них пропускает, что подтверждает отборочный турнир ЧМ-2022. Австралийцы могут этим воспользоваться. Хотя они тоже неслабо рискуют «привезти» удар с «точки» в свои ворота. Подопечные Арнольда, скорее всего, будут вынуждены много обороняться, а практически любое попадание мяча в руку или неудачно выставленная нога – и Лионель Месси тут же за это накажет.

Ставка: будет забитый пенальти в матче за коэффициент 2.90.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

Где покажут матч Аргентина — Австралия.

Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.

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