Тайсон Фьюри — Дерек Чисора 3: смотреть онлайн, трансляция, по какому каналу покажут

В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии мероприятия сойдутся британский боксёр Дерек Чисора и его непобеждённый соотечественник, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.

Официально российские телеканалы поединок не покажут, а посмотреть его в прямом эфире можно будет на ESPN+. Начало титульного боя запланировано на 1:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тайсон Фьюри и Дерек Чисора встретятся между собой уже в третий раз. Начало трилогии было положено в 2011 году, когда Фьюри одержал победу единогласным решением судей. Через три года Тайсон вновь одержал победу над соотечественником, но на этот раз ему удалось завершить поединок досрочно.

Букмекеры уверены в победе Тайсона Фьюри и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.05. Ставки на победу Дерека Чисоры идут с коэффициентом 12.0.

Эксперты считают, что Тайсон Фьюри одержит победу досрочно, предлагая на это событие коэффициент 1.30. Досрочная победа Чисоры идёт за 15.0.

Также можно сделать ставку на тотал больше 5.5 раунда за коэффициент 2.48. Тотал меньше 5.5 раунда оценён в 1.50.

Экспресс с коэффициентом 8.25.

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