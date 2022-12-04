Сергей Павлович — Тай Туиваса, UFC Fight Night, дата боя, где покажут, прогнозы

В ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде, США, пройдёт очередной турнир UFC Fight Night. В одном из боёв основного карда российский тяжеловес Сергей Павлович проведёт поединок против четвёртого номера рейтинга UFC — Тай Туиваса.

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Тай Туиваса свой последний бой провёл на турнире UFC Fight Night 209 в Париже (Франция). Его соперником был французский тяжеловес Сириль Ган. Туиваса проиграл нокаутом в третьем раунде поединка. На счету Тая 19 боёв, в 14 из которых он одержал победу и потерпел пять поражений. К поединку с Ганом он подходил с серией из пяти побед.

Павлович в своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC 277 в июле, нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса.

Эксперты не сомневаются в победе россиянина. Поставить на Сергея Павловича можно с коэффициентом 1.53. Сделать ставку на победу Тай Туиваса предлагают за 2.54.

Букмекеры уверены, что поединок закончится досрочно. Тотал больше 2.5 раунда идёт за 4.32, а тотал меньше 2.5 раунда за 1.20.

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