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Жеребьёвка Кубка России по футболу: кто с кем сыграет, все пары, результат

Жеребьёвка Кубка России по футболу: кто с кем сыграет, все пары, результат
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Состоялась жеребьёвка Кубка России по футболу — 2022/2023. Были определены пары четвертьфинала Пути регионов (нижняя сетка) и Пути РПЛ (верхняя сетка).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Все пары Нижней сетки плей-офф

  • «Уфа» — «Ахмат»;
  • «Акрон» — «Торпедо»;
  • «Волга» — «Зенит»;
  • «Звезда» — «Пари НН».

Все пары Верхней сетки плей-офф

  • «Локомотив» — «Спартак»;
  • «Крылья Советов» — «Динамо»;
  • «Ростов» — «Урал»;
  • ЦСКА — «Краснодар».

Матчи четвертьфинала Кубка России состоятся в 2023 году. В Путь регионов попали команды, занявшие третьи места в своих группах: «Пари Нижний Новгород», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо». В Пути РПЛ команды, занявшие вторые места в группах, сыграют с лидерами групп.

Экспресс с коэффициентом 8.25.

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Прогноз на матч Англия — Сенегал с коэффициентом 2.55.

Прогноз на матч Франция — Польша с коэффициентом 2.65.

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