Жеребьёвка Кубка России по футболу: кто с кем сыграет, все пары, результат
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Состоялась жеребьёвка Кубка России по футболу — 2022/2023. Были определены пары четвертьфинала Пути регионов (нижняя сетка) и Пути РПЛ (верхняя сетка).
Все пары Нижней сетки плей-офф
- «Уфа» — «Ахмат»;
- «Акрон» — «Торпедо»;
- «Волга» — «Зенит»;
- «Звезда» — «Пари НН».
Все пары Верхней сетки плей-офф
- «Локомотив» — «Спартак»;
- «Крылья Советов» — «Динамо»;
- «Ростов» — «Урал»;
- ЦСКА — «Краснодар».
Матчи четвертьфинала Кубка России состоятся в 2023 году. В Путь регионов попали команды, занявшие третьи места в своих группах: «Пари Нижний Новгород», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо». В Пути РПЛ команды, занявшие вторые места в группах, сыграют с лидерами групп.
Экспресс с коэффициентом 8.25.
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