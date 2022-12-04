Жеребьёвка Кубка России по футболу: кто с кем сыграет, все пары, результат

Состоялась жеребьёвка Кубка России по футболу — 2022/2023. Были определены пары четвертьфинала Пути регионов (нижняя сетка) и Пути РПЛ (верхняя сетка).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Все пары Нижней сетки плей-офф

«Уфа» — «Ахмат»;

«Акрон» — «Торпедо»;

«Волга» — «Зенит»;

«Звезда» — «Пари НН».

Все пары Верхней сетки плей-офф

«Локомотив» — «Спартак»;

«Крылья Советов» — «Динамо»;

«Ростов» — «Урал»;

ЦСКА — «Краснодар».

Матчи четвертьфинала Кубка России состоятся в 2023 году. В Путь регионов попали команды, занявшие третьи места в своих группах: «Пари Нижний Новгород», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо». В Пути РПЛ команды, занявшие вторые места в группах, сыграют с лидерами групп.



Экспресс с коэффициентом 8.25.

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