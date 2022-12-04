Англия — Сенегал: прогноз Александра Вишневского на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Англия — Сенегал.
Ставка: тайм/матч – Х/П1 за 4.00.
«Выход из группы — это потолок возможностей для сборной Сенегала, когда нет Мане. Думаю, что против англичан у африканцев мало шансов. Мне нравится в этой игре ставка на сухую победу сборной Англии, которая в плей-офф должна действовать предельно аккуратно.
Сделаю также рискованную ставку на «тайм/матч»: что по итогам первого тайма тут будет ничья, а второй тайм выиграют англичане. Сенегалу по силам продержаться в первом тайме. В групповом этапе Сенегал не пропустил ни одного гола в первых таймах, но в каждой игре получал мячи в свои ворота после перерыва.
Англичане же в двух последних матчах не забивали в первых таймах, но после перерыва разница в классе должна сказаться. Сборная Англии забьёт после перерыва и дожмёт соперника».
Экспресс с коэффициентом 8.25.
Месси опередил Марадону и Роналду по голам на чемпионатах мира.
Прогноз на матч Англия — Сенегал с коэффициентом 2.55.
Определилась первая пара 1/4 финала чемпионата мира.
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