Англия — Сенегал. Кейн закончит африканскую сказку

4 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Англия – Сенегал. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех сенегальцев оценивается аналитиками в 7.40. Поставить на ничью предлагают за 4.10.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Англия — Сенегал 4 декабря 2022 года

Букмекеры не верят, что матч чемпионата мира Англия – Сенегал получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.29. Если забьёт сборная Англии, сыграет коэффициент 1.16. Гол сборной Сенегала доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.39.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Англия — Сенегал (04.12.2022)

Второй игровой день 1/8 финала чемпионата мира в Катаре завершает матч на стадионе «Эль-Байт», где встретятся сборные Англии и Сенегала. Англичане уверенно вышли из своей группы, ни разу не уступив. Сенегал попал в плей-офф в последний момент, несмотря на провал в 1-м туре. Ранее эти команды в своей истории никогда не встречались. Стартовый свисток в предстоящей встрече будет дан в 22:00 мск.

Англию нельзя назвать открытием группового этапа, ведь к фавориту в лёгком квартете это едва ли применимо. В то же время команду вполне можно причислить к тем, кто превзошёл ожидания. «Трёх львов» перед чемпионатом мира довольно часто списывали со счетов – и из-за нестабильной обороны с Гарри Магуайром в центре, и из-за слишком осторожного стиля игры Гарета Саутгейта. Однако пока они справляются более чем убедительно.

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За очевидную ставку на надёжность в обороне Саутгейту можно предъявлять какие-то претензии на основе того, что у него слишком много ярких игроков в атаке. Тем не менее на этом ЧМ упрекнуть англичан в какой-то трусости не получится. Они добиваются результата вполне красиво и без траты лишних сил. Ни одного поражения в группе, две убедительные победы в матчах с Ираном (6:2) и Уэльсом (3:0), а также ничья с США – ни одного провала по игре.

Важно не забывать, что у Англии лучшая атака групповой стадии – девять забитых голов и никто не подобрался близко по этому показателю. Англичане идут третьими по владению мячом, при этом научились взламывать насыщенные обороны. Иран и Уэльс хоть и не обладают высоким классом, но обороняться всегда умели. Маркус Рашфорд удачно выходит со скамейки и уже забил три мяча, Сака зажигает на фланге, а Беллингем в центре. Атмосфера в порядке.

Это уже не та команда, которая выходила из группы на Евро-2020 с двумя голами в активе, а за весь турнир забила всего 11. Саутгейт научился доминировать над аутсайдерами, не забывая про дисциплину у своих ворот. За три матча «три льва» позволили ударить в створ своих ворот всего пять раз, но сами продемонстрировали великолепную реализацию – девять голов при 17 ударах. За их игрой действительно стало интереснее следить, и качество подкреплено результатами.

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Сенегалу определённо будет чем ответить сопернику в столь важном матче. Пожалуй, эту африканскую сборную одним из открытий назвать можно, ведь она пробилась в плей-офф даже без своего лучшего игрока. Казалось, что без Садио Мане, получившего травму аккурат перед турниром и безуспешно пытавшегося вылечиться у шаманов, сенегальцев ждёт провал. Даже после поражения в матче с Нидерландами (0:2) они выполнили главную задачу.

«Львы Теранги» поистине удивили атакующим напором в группе. Они нанесли больше всех ударов по воротам, а на этом турнире их превзошли по активности только Германия, Бразилия, Аргентина и Франция – ни с кем из них по уровню сравниться подопечные Алиу Сиссе не могут. С голландцами их единственный раз подвела реализация, ведь по моментам явно не уступали, зато Катар и Эквадор переиграли полностью заслуженно. И итоговый счёт не отражает всего в полной мере.

Впервые на мировых первенствах Сенегал выиграл в двух матчах подряд и спустя 20 лет прошёл так далеко. Тем не менее шансов на очередную сенсацию нет. Проблем у команды по-прежнему очень много. Разумеется, главным образом провалы возникают в обороне – сенегальцы пропускали в каждом из трёх матчей, и у них третья худшая оборона из вышедших в плей-офф сборных наравне с Австралией и Южной Кореей.

Сейчас же Сенегал подходит к матчу с Англией с дополнительными потерями. Про Мане уже сказано, и его, несомненно, будет не хватать, чтобы давить на столь слаженную оборону. Кроме того, дисквалифицирован основной полузащитник — Идрисса Гейе. Футболист «Эвертона» играет ключевую роль в схеме с парой опорников и является лидером команды по контролю мяча, верховым единоборствам и отборам. И его так просто заменить не получится.

Этими проблемами сборная Англии очевидно должна воспользоваться. Среди европейских представителей англичане на турнире пока выглядят одной из самых сбалансированных команд. Поэтому поверить в их внезапный провал в первом же матче на вылет весьма сложно. Саутгейт стал играть более агрессивно, и сейчас тренер прекрасно понимает, что Сенегал будет давить в атаке, ведь других весомых преимуществ у соперника нет.

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Фавориту необходимо закладываться на то, что он может пропустить, а это значит, что минимальная победа с одним голом не вариант. Да осторожничать и не нужно, у Англии отличная реализация, футболисты мотивированы и заряжены, а сенегальцы с потерями. Предстоящая игра не обещает стать скучной. Таким образом, стоит рассмотреть ставку «победа Англии и тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.70.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Англия — Сенегал 4 декабря 2022 года

Сборная Англии готова удивить на втором подряд крупном турнире. Команда Гарета Саутгейта провела мощный групповой этап, продемонстрировав как привычно надёжную оборону, так и хорошую активность впереди. Сенегал заслуженно вышел из своей группы, однако в плей-офф с большими потерями в составе этой сборной будет слишком тяжело. В лучшем случае подопечным Алиу Сиссе удастся ввязать соперника в игру на встречных курсах, но дальше пройдут англичане.

Ставка: победа Англии и тотал больше 2.5 мяча за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

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Впервые с ЧМ-1994 ни одна сборная не набрала 9 очков в группе.

Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.

Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.