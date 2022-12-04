Прогноз Романа Павлюченко на матч 1/8 финала чемпионата мира Англия — Сенегал

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз матч 1/8 финала чемпионата мира Англия – Сенегал.

Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.93.

«Сборная Англии солидно провела отборочный раунд в Катаре и по качеству атакующих действий смотрелась одной из лучших на турнире. Команда забила девять мячей и сохранила свои ворота на замке после 1-го тура, сделав правильные выводы из двух пропущенных от Ирана голов.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«Три льва» вполне готовы составить равную конкуренцию другим фаворитам чемпионат мира и будут рассчитывать на проход в самые поздние раунды, что им вполне по силам с таким высоким уровнем игры.

Что касается Сенегала, то команда уже достигла хороших высот, сумев выбраться из такого квартета. Выигрыш у Эквадора показал, что сенегальцы так просто не отдадут победу никому, но встреча с Нидерландами дала понять, что для топов мирового футбола коллектив пока не дозрел. Африканцам будет непросто противостоять такому солидному сопернику в 1/8 финала, и реально рассчитывать на их проход в четвертьфинал не приходится.

На мой взгляд, здесь всё предельно понятно и сенсации в этой схватке не предвидится. Англия набрала отличный ход и сильнее соперника по всем параметрам. Сенегал, само собой, поборется в первом тайме, но вряд ли выстоит по итогу, и я считаю, что именно европейцы выйдут победителями из матча.

Мой прогноз — фора (-1) на Англию за коэффициент 1.93».

Экспресс с коэффициентом 11.46.

Где покажут матч Англия — Сенегал.

Прогноз Александра Елагина на матч Англия — Сенегал.

Прогноз на матч Англия — Сенегал с коэффициентом 2.55.

Прогноз на матч Франция — Польша с коэффициентом 2.65.