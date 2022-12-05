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Бразилия — Южная Корея: прогноз Олеси Серёгиной на встречу 1/8 финала ЧМ-2022

Бразилия — Южная Корея: прогноз Олеси Серёгиной на встречу 1/8 финала ЧМ-2022
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Ведущая, блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.76.

«Если говорить о фаворите, то здесь всё очевидно – это сборная Бразилии. У неё все шансы победить, несмотря на то что нет Неймара, а также ещё четырёх ключевых игроков, которые отсутствуют из-за травм.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ставить на победу бразильцев не имеет смысла, так как коэффициент очень низкий. Я уверена, что Бразилия будет играть в своём стиле – вы забьёте нам столько, сколько мы разрешим, а мы — сколько захотим. Если исходить из этой парадигмы, то Южная Корея может получить в свои ворота два и более мячей, поэтому в этом матче разумно ставить на тотал больше 2.5», — сказала Серёгина.

Экспресс с коэффициентом 11.00.

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