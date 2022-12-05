«Динамо» Минск — «Северсталь»: ставка Германа Титова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» (Минск) – «Северсталь».
Ставка: победа «Северстали» и ТМ 5.5 за 4.80.
«Для «Северстали» это матч месяца. Если команде Разина и удастся вытеснить кого-то из восьмёрки, так это будет, скорее, не «Витязь», а нестабильные белорусы. Поэтому в Минске гости будут играть с максимальной самоотдачей. И, скорее всего, победят. В последние три недели «Динамо» откровенно валится. Не впечатлили ни победы над московскими «однофамильцами» (за счёт судейских ошибок и спада москвичей), ни натужные два очка в матче с главным аутсайдером лиги из Сочи.
Лучшие прогнозы на сегодня.
При этом в обороне у белорусов всё более-менее нормально. Поэтому не ждите весёлого хоккея. Хозяева не дадут «Северстали» забить много, да и сами испытывают огромные проблемы с креативом. Гости победят в малорезультативном ключе – в матче точно будет меньше пяти шайб. Рассмотрим двойную ставку: победа «Северстали» и тотал меньше 5.5», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 11.00.
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