Португалия — Швейцария: ставка Александра Мостового на игру плей-офф ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Португалия — Швейцария.



Ставка: ничья за 3.56.



«Сборная Португалии хорошо провела матчи группового раунда и по делу стала первой в своём квартете по итогу. Команда имеет в составе опытных и умелых футболистов, которые отличаются взаимопониманием на поле и дисциплиной. К тому же у португальцев есть выраженный лидер, который всегда готов воодушевить коллектив своим примером и повести за собой партнёров. С таким качеством игры есть шанс дойти и до самых поздних раундов.



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Что касается Швейцарии, то здесь тоже всё в полном порядке, и по уровню дисциплины и опыту выступлений сборная ничем не уступает португальцам. Да, в классе швейцарцы несколько ниже, но у них отлично налажены игровые связи, и это здорово было видно по матчу с сербами, где игроки добавляли в оборотах в нужные моменты. Подобного крепкого противника никому не хочется иметь в оппонентах, и португальцам будет не так просто пройти в следующий раунд.



На мой взгляд, оба коллектива стоят друг друга и шансы на выигрыш примерно одинаковые. И те и другие заслужили своё право сыграть в плей-офф и приложат все усилия для прохода в четвертьфинал. Португалия может похвастать более именитыми игроками, однако швейцарцы сыграннее и солиднее смотрятся в командных действиях. Я считаю, что борьба предстоит отчаянная и в основное время победитель так и не будет выявлен», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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