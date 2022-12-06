«Барыс» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 6 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 6.5 за 2.50.



«В «Ак Барсе» сменился тренер, но игроки-то остались. Значит, осталось большинство проблем, разрешить которые Олег Знарок не смог даже вкупе со всем имеющимся у него жизненным и тренерским опытом. Можно подумать, что кто-то сумеет это разрулить, тем более в короткие сроки. То есть «Ак Барс» штормило, штормит и будет штормить как минимум до конца сезона. Амплитуду «качки», конечно, уменьшить можно, но она всё равно останется.



Лучшие прогнозы на сегодня.



О «Барысе» информации поменьше, но не потому, что её нет, а потому, что зарубежный клуб нам менее интересен и эту информацию мы не ищем. Но понятно, что у казахстанцев тоже далеко не так хорошо, как им хотелось бы видеть. В плей-офф астанинцы, скорее всего, попадут, но ненадолго, максимум на один этап.



Смотрим статистику. У «Барыса» в сезоне 44,9 процента набранных очков, причём дома он набирает 52,4 процента очков при разнице шайб 2,24–2,33 в среднем за домашний матч. У «Ак Барса» общесезонный показатель составляет 54,1 процента очков, а на выезде только 44,1 процента очков при гостевой разнице шайб 2,24–2,76 в среднем за матч.



По статистике личных встреч у «Ак Барса» за последние 12 лет более чем трёхкратное превосходство по количеству побед, даже приближающееся к четырёхкратному. Практически такая же картина и в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в столице Казахстана в рамках регулярных чемпионатов КХЛ: восемь побед у «Ак Барса» и только две у «Барыса». Причём пять последних казахстанских междусобойчиков казанцы выиграли, включая и тот, что был сыгран уже в текущем сезоне.



То есть «Ак Барс» играть с «Барысом» умеет, особенно у того в гостях. Поэтому прогнозирую достаточно упорный и не особо результативный матч, тотал которого не превысит 6.5. По итогам этого матча «Ак Барс» любым способом наберёт два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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