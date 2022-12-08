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«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Омске

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Омске
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.69.

«Теперь уже все понимают, что любимая татарстанская забава состоит в том, чтобы раз в 18 лет собрать все силы, ресурсы и вместе с ними с разбегу прыгнуть на грабли. И пусть теперь в команде нет Олега Знарка, который по официальной версии поступил в полном соответствии с поговоркой: «Кошка бросила котят, пусть… э-э-э… играют как хотят», проблемы-то никуда не делись. Все молятся на Билялетдинова, но, во-первых, второе пришествие Христа уже было после сочинской Олимпиады. Во-вторых, Зинэтула наш Хайдярович ни за что не отвечает и никакой ответственности не несёт, поэтому и спрос с него соответствующий. То есть на этом сезоне в Казани надо ставить жирный крест и готовиться к следующему, уже нормальному, без финансовых закидонов и граблей. Как в своё время Билялетдинов и делал на старте своей казанской карьеры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Проиграв в Казахстане (но при этом вылезая там из-под 0:2), «Ак Барс» прибывает в солнечный город Омск. Где его ждёт совсем не добрый «Авангард», сам проигравший в предыдущем туре «Салавату». И тут надо отчётливо понимать, что даже после двух поражений в трёх последних домашних матчах у «ястребов» сохраняется ломовой процент домашних очков – 73,3 (при общем в сезоне – 59,2). «Ак Барс», в свою очередь, в шести последних выездных матчах потерпел пять поражений, а его выездной процент никак не дотянет до психологической отметки 50 и сейчас болтается на уровне 44,4 процента набранных очков. То есть налицо противостояние двух очень даже домашних команд, и, стало быть, кто хозяин льда – тот и банкует.

Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую достаточно средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, который превысит 4.5, но далеко вверх не рванёт. По итогам этого матча «ястребы» аки хозяева наберут любым способом два очка», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 13.78.

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