«Динамо» Минск — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск – СКА.
Ставка: победа СКА в матче за 1.62.
«Глядя на последние результаты СКА, начинают терзать смутные сомнения: не платят ли питерцам отдельно поминутно за время, проведённое на льду? На это ненавязчиво намекают четыре ухода за пределы основного времени в шести последних матчах с участием СКА. Именно этот факт не позволяет считать питерцев однозначными фаворитами предстоящего матча, хоть на самом деле они таковыми и являются. Даже с учётом того, что в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Минске, абсолютное равенство – по пять побед «на душу населения».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Ещё один вопрос, ответ на который можно получить только практическим путём: как долго после первого вбрасывания СКА будет валять дурака? Иногда это ограничивается одним периодом, иногда двумя, но просчитать сие заблаговременно невозможно в принципе.
В сухом остатке мы получаем прогноз, в котором СКА снова наберёт два очка. Но каким образом, через какие тернии и с каким уровнем дуракаваляния – науке сие неизвестно», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 13.78.
Костин оформил хет-трик Горди Хоу.
Овечкину покорилось уникальное достижение Горди Хоу и Теэму Селянне.
Ерёменко: сейчас такое поколение: чуть-чуть больно — сразу уходят в сторону.
- 8 декабря 2022
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
06:00
- 7 декабря 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:32
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
00:02
- 6 декабря 2022
-
23:56
-
21:00
-
20:49
-
20:45