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«Динамо» Минск — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» Минск — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск – СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.62.

«Глядя на последние результаты СКА, начинают терзать смутные сомнения: не платят ли питерцам отдельно поминутно за время, проведённое на льду? На это ненавязчиво намекают четыре ухода за пределы основного времени в шести последних матчах с участием СКА. Именно этот факт не позволяет считать питерцев однозначными фаворитами предстоящего матча, хоть на самом деле они таковыми и являются. Даже с учётом того, что в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Минске, абсолютное равенство – по пять побед «на душу населения».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ещё один вопрос, ответ на который можно получить только практическим путём: как долго после первого вбрасывания СКА будет валять дурака? Иногда это ограничивается одним периодом, иногда двумя, но просчитать сие заблаговременно невозможно в принципе.

В сухом остатке мы получаем прогноз, в котором СКА снова наберёт два очка. Но каким образом, через какие тернии и с каким уровнем дуракаваляния – науке сие неизвестно», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 13.78.

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