Хорватия — Бразилия: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Хорватия – Бразилия в 1/4 финала чемпионата мира – 2022.



Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 2.06.



«Бразильцы в 1/8 финала продемонстрировали свою мощь и буквально смели с поля Южную Корею, достаточно крепкую команду, как мы видели по матчам в группе. Но Бразилия показала, какой она может быть, когда её разозлить. Все-таки поражение от Камеруна привело её в раздражение. К тому же наконец-то сильнейший состав подобрался — с Неймаром, который провёл очень сильный матч, забил с пенальти, был заметен, причём даже в прессинге, в отборе. Если бразильцы так продолжат играть, то и Хорватию на своем пути они не заметят.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Хорваты, честно говоря, весь турнир не впечатляют. Да, сумели наказать за ошибки канадцев, но в остальном всё очень натужно. Впереди нет особой игры, рассчитывать можно разве что на Перишича. В целом, на мой взгляд, очень медленно играют хорваты. Если бы Лукаку забил хотя бы один момент ещё на групповой стадии, то Хорватия уже ехала бы домой. Да, хороший кулак в центре поля, но у бразильцев не хуже. А как хорваты будут тормозить разнообразное нападение Бразилии, я не представляю.



Считаю, что минимум в два мяча Бразилия этот матч выиграет. У них есть и основной состав, и потрясающая скамейка, которая всегда может помочь решить исход встречи. У Хорватии и близко такого нет. Так что ставлю на Бразилию с форой (-1.5)», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 8.39.



Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.



Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.



Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.