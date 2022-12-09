Нидерланды — Аргентина: прогноз Виктора Гусева на матч плей-офф чемпионата мира по футболу

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.
Ставка: обе забьют за 2.07.
«Результаты личных встреч будут полностью противоречить моему прогнозу. На чемпионатах мира – 2006 и 2014 соперники дважды разошлись нулевой ничьей. Нидерланды пока играют не очень ярко, но у них есть Депай и Гакпо, который забил уже три мяча. Голландцы идут без поражений на чемпионатах мира на протяжении 18 матчей. Если взять последние 17 игр голландцев во всех турнирах, то здесь 13 побед и четыре ничейных исхода. Нидерланды показали, что умеют создавать и реализовывать моменты в матче с США.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У Аргентины не все лидеры, кроме Месси, проявили себя. Силу аргентинцев подчёркивает то, что после поражения в стартовом туре они одержали три победы кряду. В 30 последних матчах у них 21 победа, восемь ничьих и всего одно поражение от Саудовской Аравии. Ди Мария пропустил последний матч из-за травмы, но должен восстановиться. Лаутаро Мартинесу пора начать забивать, ведь он не забивает из убойных позиций. Пора браться за дело.
Аргентинцы пропускают от относительно слабых команд — от Саудовской Аравии и Австралии. Можно поставить на очередной гол Гакпо. Может быть, дело дойдёт до дополнительного времени. Тем не менее мне кажется, что у обеих сборных впереди собраны отличные исполнители. Поэтому жду забитые голы с обеих сторон», — резюмировал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 8.39.
Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.
Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.
Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.
- 9 декабря 2022
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