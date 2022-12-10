Прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата мира Марокко — Португалия

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко – Португалия.
Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 2.25.
«Сборная Марокко сенсационно стала первой в своём очень непростом квартете и потом не менее сенсационно прошла в 1/8 финала грозную Испанию, которая считалась одним из фаворитов турнира. Команда смотрится очень грамотно в обороне, и такая тактика уже принесла результат в прошлой встрече.
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Однако марокканцам пришлось потратить много сил, а при таком интенсивном темпе проведения турнира это может сказаться негативно, учитывая, что предстоящий соперник обладает очень быстрыми игроками в атаке.
Что касается Португалии, то команда показала в 1/8 финала, что прекрасно может обойтись и без своего лидера на поле, разбив Швейцарию, которая и сама до игры претендовала на проход дальше. Португальцы мощно смотрелись в нападении на протяжении всех предыдущих матчей и вряд ли собираются сбавлять обороты. С таким подбором футболистов и сыгранным составом сборной по силам дойти и до финала.
На мой взгляд, в этой паре не стоит вновь ждать повторения сенсационного результата и всё завершится вполне предсказуемо. Да, сборная Марокко уже не раз удивила на мундиале, но я считаю, что встреча с португальцами станет заключительной для африканцев в Катаре. По всей видимости, европейцы спокойно разберутся с уставшим противником и оформят выход в полуфинал.
Мой прогноз — фора (-1) на Португалию за коэффициент 2.28».
Экспресс с коэффициентом 7.09.
Где покажут матч Марокко — Португалия.
Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.
Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.
Прогноз Виктора Гусева на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.15.
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